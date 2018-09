FPÖ rudert in Causa "Asyl-Musterlehrling" zurück

Im Fall des von der FPÖ angezeigten Lehrlings haben die oö. Freiheitlichen am Samstag "bedauerliche Rechercheirrtümer" eingestanden. Es sei nicht richtig, dass gegen jenen Asylwerber, der von Bundespräsident Alexander Van der Bellen und von Landesrat Rudi Anschober (Grüne) als "Asyl-Musterlehrling" präsentiert worden sei, der Verfassungsschutz wegen "radikal islamischer Umtriebe" ermittelt habe.

Der Vorarlberger Rechtsanwalt Stefan Harg übt unterdessen scharfe Kritik an der Abschiebepraxis der Behörden. Nach seinem Dafürhalten widerspricht das Abschieben von Lehrlingen einem Urteil des Europäischen Gerichtshofs, berichtete am Samstag ORF Radio Vorarlberg. Anlass für Hargs Kritik ist die versuchte Abschiebung eines pakistanischen Gastronomielehrlings am Mittwoch. Seither ist der Mann untergetaucht.

Drei Polizisten wollten den Pakistani, der sich seit 2012 in Österreich aufhält, am Mittwochabend in Schubhaft nehmen, sie trafen ihn aber nicht an seinem Arbeitsplatz in einem Lustenauer Restaurant an. Harg, der den Mann rechtlich vertritt, hält den Abschiebeversuch für nicht gerechtfertigt. Zwar sei der Asylantrag des Mannes vom Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl negativ beschieden worden, seit Jänner laufe aber ein neues Verfahren zur Erteilung eines Aufenthaltstitels, erklärte Harg. “In diesem Fall scheint es so zu sein – leider auch in vielen anderen Fällen – dass man hofft, dass man die Leute abschieben kann, bevor man über die Anträge entscheidet”, sagte der Rechtsanwalt.