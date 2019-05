FPÖ-Parlamentsklub wegen übler Nachrede verurteilt

Der freiheitliche Parlamentsklub ist am Donnerstagnachmittag am Landesgericht für Strafsachen Wien wegen übler Nachrede zu einer Geldstrafe von 3.500 Euro und der Urteilsveröffentlichung verurteilt worden. Der Sendungsverantwortliche der ORF-Sendung "Report", Wolfgang Wagner, hatte den Parlamentsklub geklagt. Das Urteil ist nicht rechtskräftig, da die FPÖ Berufung angemeldet hat.

Anders sieht das naturgemäß FPÖ-Anwalt Christoph Völk. Er begründete die Berufung damit, dass er sich “die Klärung des Rahmens für zulässige, auch scharfe Werturteile” in einer Debatte zwischen einem Journalisten und einem Politiker erwarte. Er sei zuversichtlich, dass am Ende Art. 10 der Europäischen Menschenrechtskonvention (EMRK), also das Recht auf freie Meinungsäußerung, überwiegen werde.

Jenewein hatte in der Aussendung die Interviewführung als “ungeheuerlich” bezeichnet. Diese habe “mit Objektivität nichts zu tun” und erinnere “vielmehr an die ehemalige DDR-Nachrichtensendung ‘Aktuelle Kamera’ denn an eine Informationssendung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks”. Darüber hinaus hatte er Wagner vorgeworfen, nicht objektiv zu sein. Dieser habe mit seiner “plumpen Interviewführung” als einziges Ziel gehabt, Van der Bellen einen “negativen Sager” über die FPÖ zu entlocken, meinte Jenewein im Februar in der Aussendung.