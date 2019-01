FPÖ kritisiert Caritas erneut und spricht von Asylindustrie

Die FPÖ hat bei ihrer Kritik an der Caritas nachgelegt. Generalsekretär Christian Hafenecker sprach am Mittwoch gegenüber Ö1 von "Asylindustrie" und betonte, dass mit der bereits angekündigten "Bundesagentur für Betreuungs- und Unterstützungsleistungen" (BBU) die Flüchtlingsbetreuung standardisiert werden soll.

Caritas-Präsident Michael Landau war vergangene Woche Ziel einer FPÖ-Attacke: Via Facebook hatte Klubchef Johann Gudenus diesem “Profitgier” im Zusammenhang mit Flüchtlingen unterstellt. Nun erklärte Hafenecker, es sei “wichtig”, dass man in der “Asylindustrie” – ein Begriff, den er bewusst verwende – “gewisse Normen” einzieht, denn mittlerweile würden NGO und auch private Unternehmen Flüchtlingspolitik betreiben. Das Geld müsse effizient verteilt werden und dort ankommen, wo es gebraucht werde: “Dass sich jetzt gewisse NGO, darunter auch die Caritas, natürlich bissl sorgen um den finanziellen Kuchen an der Asylindustrie, ist ja nachvollziehbar”, meinte Hafenecker.