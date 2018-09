FPÖ-Historikerkommission: Zwischenbericht noch heuer

Die von der FPÖ eingesetzte Historikerkommission, die die Parteigeschichte mit Fokus auf "dunkle Flecken" aufarbeiten soll, wird (wie geplant) im Herbst den ersten Zwischenbericht liefern. Öffentlich präsentiert werden soll dieser dann bis spätestens Jahresende. Die Arbeit sei "voll im Laufen", sagte der Leiter der "Referenzgruppe" für die Historikerkommission, Andres Mölzer, am Mittwoch zur APA.

Zuvor hatte bereits der Vorarlberger FPÖ-Nationalrat Reinhard Bösch, Mitglied in der Steuerungsgruppe der Kommission im ORF Vorarlberg am Dienstag erklärt, die Arbeit der Kommission liege “im Zeitplan”. Mit der Präsentation des Zwischenberichts bis spätestens Jahresende sollen laut Bösch auch die Namen der beteiligten Wissenschafter kundgetan werden.

Laut Kommissions-Leiter Wilhelm Brauneder sind sieben Historiker an der Kommission beteiligt, nicht alle seien FPÖ-Mitglieder und nicht alle stammten aus Österreich, wie der Ex-FPÖ-Abgeordnete und ehemalige Dritte Nationalratspräsident im ORF sagte. Die Arbeit konzentriere sich primär auf öffentlich Quellen wie Parlamentsprotokolle, Grundsatzreden, Parteiprogramme sowie Parteiarchive von FPÖ – und auch ÖVP.

Eine Vollmacht für die Archive von deutschnationalen Akademischen Burschenschaften, die bis heute als Kaderschmiede für die FPÖ gelten, gibt es nicht, sagte Brauneder laut ORF Vorarlberg. Dies sei aber für die Aufarbeitung insgesamt nicht so tragisch, denn die schlagenden Verbindungen seien ohnedies nur ein “Teilaspekt” der laufenden Arbeit.

Die “Historikerkommission” unter Vorsitz Brauneders wurde in Folge der “Liederbuchaffäre” in der Burschenschaft des zwischenzeitlich zurückgetretenen (und mittlerweile in die Politik zurückgekehrten) Spitzenkandidaten bei der niederösterreichischen Landtagswahl, Udo Landbauer, eingesetzt. Mitglieder der parteiinternen Referenzgruppe, die den Prozess koordiniert, sind neben Mölzer Ehrenparteichef Hilmar Kabas, die Dritte Nationalratspräsidentin Anneliese Kitzmüller, Volksanwalt Peter Fichtenbauer, die Wiener Stadträtin Ursula Stenzel, der stv. Parteichef Harald Stefan, der Vorarlberger Parteichef Bösch sowie Parlamentsklubdirektor Norbert Nemeth.