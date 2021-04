FPÖ-Haimbuchner durfte das Krankenhaus verlassen

Der oberösterreichische FPÖ-Chef und LHStv. Manfred Haimbuchner ist nach seinem Corona-bedingten Spitalsaufenthalt wieder zu Hause.

Wann er wieder ins Amt zurückkehren wird, sei aber noch nicht abzusehen. Sein Sprecher bestätigte einen entsprechenden Bericht in der "Krone". Der 42-Jährige war am 18. März ins Spital gekommen und noch am selben Abend auf die Intensivstation verlegt worden, wo er einige Tage lang künstlich beatmet werden musste.