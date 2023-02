FPÖ-Generalsekretär Schnedlitz stellt sich hinter Waldhäusl

Niederösterreichs FPÖ-Landesrat Gottfried Waldhäusl erhält nach seiner weithin als menschenverachtend kritisierten Asylpolitik-Aussage Rückendeckung durch den freiheitlichen Generalsekretär Michael Schnedlitz. Mit dem Sager, dass Wien ohne Migrantenkinder noch Wien wäre, habe Waldhäusl "vollkommen recht", sagte Schnedlitz am Samstag gegenüber dem ORF-Radio Ö1.

"Wien ist nicht mehr das Wien, wie es vor 30 Jahren war", so der wie Waldhäusl in Niederösterreich verankerte Generalsekretär: "Man kann sich nicht mehr in der Nacht auf die Straßen trauen, schon gar nicht unsere Frauen und unsere Kinder. Und das ist nicht der Zustand, den wir Freiheitliche für die Wiener wollen, aber auch nicht für ganz Österreich wollen."