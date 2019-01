FPÖ gegen Caritas: Vilimsky weist Konrad-Schelte zurück

Die FPÖ hat die Kritik von Ex-Flüchtlingskoordinator Christian Konrad nach freiheitlichen Attacken gegen die Caritas zurückgewiesen. Die "von ihm mitbetriebene Willkommenskultur" sei abgewählt worden, erklärte Generalsekretär Harald Vilimsky am Samstag in einer Aussendung. ÖVP-Vertreter mahnten indes generell ein Abrüsten der Worte ein.

Auf die Äußerungen der FPÖ über die Caritas angesprochen, erklärte Kanzleramtsminister Gernot Blümel (ÖVP) am Samstag in einem “Standard”-Interview: “Das ist begründet in der gegenseitigen Antipathie.” Dies helfe aber niemandem, so Blümel, der appellierte, “dass alle einen anderen Stil an den Tag legen”. Auch die niederösterreichische Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) forderte im “Kurier” einen respektvollen Umgang zwischen der Politik und den NGO und ein Abrüsten der Worte.