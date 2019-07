FPÖ-Bitschi will Wasserstoff-Initiative für Vorarlberg

Um den Klimaschutz voranzutreiben, will FPÖ-Landesobmann Christof Bitschi in Vorarlberg den Einsatz von Wasserstoff forcieren. Experten sind sich jedoch einig, dass das der falsche Weg wäre.

"Wir brauchen einen klaren Plan, was in Vorarlberg sinnvoll und umsetzbar ist. Dazu ist eine Vernetzung aller Partner nötig, die einen Beitrag leisten können. Wir müssen Forschungs- und Innovationsschwerpunkte setzen und eine Investitionsoffensive starten", fordert Bitschi. "Gemeinsam haben wir die Chance für Vorarlberg, mit der Wasserstofftechnologie einen großen Schritt in Richtung Energieautonomie zu machen und die CO2-Emissionen zu reduzieren. Diese Chance müssen wir nutzen", so der FPÖ-Landesobmann Christof Bitschi.