FPÖ beantragte Auflösung von zwei Vereinen

Zwei FPÖ-nahe Vereine haben am Dienstag ihre Auflösung beantragt. Es handelt sich um "Wir für H.C. Strache" sowie "Reformen - Zukunft - Österreich", die 2017 für den Nationalrats-Wahlkampf gegründet wurden. Bei beiden Vereinen habe es sich um sogenannte Personenplattformen gehandelt, die aber nie realisiert worden seien, sagte der freiheitliche Abgeordnete Markus Tschank am Dienstag zur APA.

“Austria in Motion” hat laut einem Kurzbericht der Wirtschaftsprüfer (per 24.05.2019) 341.274,62 Euro am Konto, was laut Gutachten den eingegangenen Spenden entspricht. Bei “Wirtschaft in Österreich” lag der Saldo des Bankkontos (per 23.05.2019) bei 119.037,46 Euro. Das Ergebnis der Prüfung von “Patria Austria” steht noch aus. Einem Bericht des Nachrichtenmagazins “profil” zufolge lukrierte der verein 110.000 Euro an Spenden. Woher die Mittel stammen, ist nach wie vor nicht bekannt.