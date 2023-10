Fotoausstellung von Rankweil Altbürgermeister Hans Kohler ist der Publikumshit

Viele interessierte Besucher kamen zur Vernissage ins Mesnerstüble Rankweil.

RANKWEIL. 18 Jahre lang war Hans Kohler Bürgermeister der Marktgemeinde Rankweil und vierzehn Jahre ÖVP-Abgeordneter im Vorarlberger Landtag. Nach seinem Rückzug aus der Politik widmet sich der 76-jährige Rankweiler seinen zwei großen Hobbies der Fotografie und Organisation von diversen Hilfsprojekten in Moldawien und Weißrussland. Die größte Leidenschaft von Hans Kohler ist aber ganz klar das Fotografieren. „Friedhöfe in Bild zu dokumentieren fand ich einfach spannend. Vor allem wie jede Kultur im In- und Ausland mit ihren Toten umgeht und die Erinnerungen davon hochhält“, so Hans Kohler. Mehr als siebzig Schwarz-Weiß Bilder mit dem Thema Friedhöfe von den Ländern Italien, Marokko, Irland, Österreich und natürlich aus Rankweil hat der Ex-Politiker bis zum 11. November an allen Veranstaltungstagen im Mesnerstüble Rankweil noch ausgestellt. Die Vernissage war der Publikumshit. Die Rankweiler Gemeinderäte Helmut Jenny mit Gattin Waltraud und Karin Reith, der ehemalige Rankweil Vizebürgermeister Manfred Speckle, frühere Mitarbeiter der Marktgemeinde Rankweil wie Sekretärin Ehrentraud Zuchristian oder Norbert Preg sowie viele Besucher waren zur Eröffnung der Fotoausstellung gekommen. Vor einiger Zeit hat Hobbyfotograf Hans Kohler eine Fotoausstellung mit dem Thema Schnaps und andere gute Geister über die Fahrbare Brennereien der Öffentlichkeit präsentiert. Seine nächste Ausstellung steht vermutlich schon in den Startlöchern. Das Ex-Gemeindeoberhaupt Rankweils hat Kriegerdenkmäler in vielen Ländern Europas fotografiert. Für Kohler ist das Fotografieren die Schule des Sehens. „Man geht viel bewusster durch die Umgebung, man sieht viel mehr Details als man sonst im Alltag wahrnimmt. Fotografieren hilft damit auch dazu, sich die Bilder die man sieht, erlebt, noch stärker einzuprägen“. Vom leidenschaftlichen Schwarz-Weiß Fotograf sind in den nächsten Jahren noch weitere Themen in Planung.VN-TK