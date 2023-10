Fotoausstellung von Alt-Bürgermeister von Rankweil Hans Kohler

Startschuss der Rankweiler Kulturfesttagen im Mesnerstüble mit einer Vernissage zum Thema Friedhöfe.

RANKWEIL. Mit den Kulturfesttagen „von den letzten Dingen“ verfügt der Verein Mesnerstüble schon über ein etabliertes Format. Denn die abwechlsungsreiche Programmreihe findet heuer vom 15. Oktober bis zum 11. November bereits zum dritten Mal statt. Fast zwanzig Events gehen in den nächsten Wochen im Mesnerstüble, auf den Friedhöfen Rankweils über die Bühne. Der Ausschuss vom Mesnerstüble mit Johannes Herburger an der Spitze hat sich dabei einiges an Kreativität für die Besucher und Gäste aus Nah und Fern einfallen lassen. Der Rankweiler Liebfrauenberg bietet dazu die entsprechenden Rahmenbedingungen und die ideale Location im Mesnerstüble. Der Startschuss für die Rankweiler Kulturfesttagen erfolgt mit der Fotoausstellung von Rankweil Altbürgermeister Hans Kohler. Am Sonntag, 15. Oktober um 15 Uhr, Mesnerstüble Rankweil, beginnt die Vernissage zum Thema Friedhöhe hier und anderswo. Hans Kohler hat auf seinen Reisen zahlreiche Friedhöfe in unterschiedlichsten Ländern fotografiert. Gemeinsamkeiten und Unterschiede zu den neun Rankweiler Friedhöfen werden in dieser Ausstellung genau erkennbar sein.