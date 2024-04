Foto-Ausstellungen würdigen Lebenswerk von Elfriede Mejchar

Das umfangreiche Werk der österreichischen Fotokünstlerin Elfriede Mejchar (1924-2020) wird anlässlich ihres 100. Geburtstags in drei verschiedenen Museen parallel gewürdigt: Die Landesgalerie NÖ in Krems, das Wien Museum MUSA und das Museum der Moderne Salzburg kooperieren mit einem bundesländerübergreifenden Ausstellungs- und Publikationsprojekt.

Mejchar wurde 1924 als Elfriede Paula Jähnl in Wien geboren und wuchs größtenteils in Niederösterreich auf. Von 1947 bis 1984 war sie als Fotografin beim Bundesdenkmalamt in Wien beschäftigt, wo sie Baudenkmäler und Kunstwerke dokumentierte. Parallel dazu entstanden freie künstlerische Arbeiten. Ihre erste Einzelausstellung fand 1976 im damaligen Museum des 20. Jahrhunderts (heute Belvedere 21) statt, bei der ihre Fotoserie "Simmeringer Heide und Erdberger Mais" gezeigt wurde. Erst im fortgeschrittenen Alter erfuhr sie öffentliche Anerkennung, u.a. erhielt sie 2004 den Würdigungspreis für künstlerische Fotografie des Landes NÖ.