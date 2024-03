"Fossile Infrastruktur – spinnt ihr?" - Klima-Aktivisten entrollen Banner am Landhaus

Klimaaktivist:innen von Extinction Rebellion (XR) haben am Mittwochnachmittag unter dem Zünden von Leuchtfeuern ein Banner mit der Aufschrift "Fossile Infrastruktur – spinnt ihr?" auf dem Baugerüst des Landhauses platziert.

Am Landhausplatz in Bregenz war es während der Landtagssitzung am heutigen Mittwoch ruhig, für die Sicherheitskräfte vor Ort gab es keine besonderen Vorkommnisse, bis sich gegen 17 Uhr dann doch noch Aktivisten auf das Baugerüst am Landhaus bewegten und dort ein Protestbanner an der Fassade des Landhauses entrollten.

Die Aktivist:innen wagten sich hoch hinaus. ©Extinction Rebellion Austria

Aufruf zu Email-Protest

"Die Tunnelspinne bröckelt – und trotzdem hält die Politik an dem fossilen Megaprojekt fest. Wir werden alle Wege der Demokratie ausreizen, um das Bauvorhaben zu stoppen. Heute haben wir die Bürger:innen Vorarlbergs dazu aufgerufen, ihre Kritik an der Tunnelspinne per Email an die Verantwortlichen zu richten. Landeshauptmann Wallner und Co. müssen endlich ins Handeln kommen", erklärte Caroline Scholl das Anliegen der Klimabewegung.

Neue Strategie

Auf ihren sozialen Medien verbreiteten die Tunnelgegner:innen einen Link zu einer Email-Vorlage. Der vorgeschriebene Text wendet sich an Landeshauptmann Wallner und Straßenbau-Landesrat Tittler und fordert die Vorarlberger Regierung dazu auf, den Klimanotstand in ihren Entscheidungen konsequent zu berücksichtigen. Christian Alther von XR erklärt die neue Strategie: "Mit unseren unterschiedlichen Protestformen wollen wir unsere Entschlossenheit zum Ausdruck bringen. Die Email-Kampagne soll die Bevölkerung Vorarlbergs dazu ermutigen, am Politischen Diskurs teilzuhaben und ihr Recht auf eine lebenswerte Zukunft einzufordern."

Banner Landhaus Landtag Tunnelspinne Fossile Demonstration Klimaaktivisten ©Extinction Rebellion Austria

Europaweite Proteste

Extinction Rebellion sieht den Widerstand gegen die Tunnelspinne als Teil einer europaweiten Mobilisierung gegen Straßenprojekte. In Linz fanden mehrere Aktionen gegen den Ausbau der A26 statt. In Frankreich protestieren gerade Tausende gegen den Ausbau der Autobahn A69 von Toulouse nach Castres. Die Klimabewegung betont, dass fossile Investitionen, Klimakrise, Kapitalismus und soziale Gerechtigkeit eng verflochten sind.

Sozialgerechte Transformation gefordert

Während kapitalistische Strukturen von der Ausbeutung fossiler Brennstoffe profitieren und Ungleichheiten verstärken, werden ökologische und soziale Kosten auf die Bevölkerung abgewälzt. Gleichzeitig sind Diskriminierungsformen wie Rassismus in diesen Systemen tief verwurzelt. Klimagerechtigkeit erfordert also laut Extinction Rebellion nicht nur eine Verkehrswende, oder im Falle des Tunnelspinnenprojektes einen Baustopp, sondern auch einen radikalen Wandel in sozioökonomischen Strukturen für eine inklusive, sozialgerechte Transformation der Gesellschaft.