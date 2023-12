Fosse schenkt vor Nobelpreisüberreichung Museum Notizbücher

Der Schriftsteller Jon Fosse (64) hat dem Nobelpreismuseum mehrere Notizbücher überlassen - mit einem noch unveröffentlichten Buch. Der Norweger ("Morgen und Abend", "Der andere Name") hat in diesem Jahr den Nobelpreis für Literatur gewonnen. Die Überreichung der Auszeichnung findet heute, Sonntag, am Nachmittag statt.

Das Museum bitte Preisträger, die zur Nobelwoche kämen, immer um einen Gegenstand, der ihnen helfe, eine Geschichte zu erzählen, teilte eine Sprecherin mit. Fosse habe vier Notizbücher gespendet, die ein unveröffentlichtes Buch enthielten. Der schwedischen Nachrichtenagentur TT zufolge könnte das Buch mit dem Titel "Vaim" im kommenden Jahr veröffentlicht werden.