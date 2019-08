Forum Alpbach: Bioökonomie soll ländlichen Raum aufwerten

Seit März hat Österreich eine Bioökonomie-Strategie. Damit sei man im internationalen Vergleich zwar spät dran, vor allem der ländlichen Bereich könne von der möglichst erdölfreien Art des Wirtschaftens profitieren, zeigte sich der ehemalige Rektor der Universität für Bodenkultur, Martin Gerzabek, gegenüber der APA überzeugt. Die Alpbacher Technologiegespräche widmen sich dem Thema am Samstag.

Er sei "sehr froh, dass es die Strategie gibt", so Gerzabek, der auch im Rahmen von BIOS-Science Austria einer der Hauptinitiatoren dazu war. Nun seien alle wichtigen politischen Akteure an Bord, trotzdem ist man in Deutschland bereits ein gutes Stück weiter. Die dortige Strategie habe einen Finanzierungspfad, "der im Milliarden-Bereich angesiedelt ist", so Gerzabek, der seit kurzem als Präsident der Christian Doppler-Gesellschaft (CDG) fungiert. Auch im Alpbacher Plenum werden mehrere Experten aus Deutschland ihre Sicht der Dinge darlegen.