Fortsetzung für Listerien-Prozess in Wiener Neustadt

Mit weiteren Zeugenaussagen ist am Donnerstag am Landesgericht Wiener Neustadt ein Prozess um Listerien-Todesfälle und -Erkrankungen fortgesetzt worden. Dem ehemaligen Chef der inzwischen geschlossenen Käserei Gloggnitz (Bezirk Neunkirchen) wird grob fahrlässige Tötung und grob fahrlässige schwere Körperverletzung bzw. grob fahrlässige Körperverletzung angelastet. Der 39-Jährige bekannte sich nicht schuldig.

Vorgeworfen wird dem aus Serbien stammenden Mann, dass er Hygienebestimmungen missachtet, vom Lebensmittelinspektor aufgetragene Mängelbehebungen auch aus finanziellen Gründen nicht durchgeführt und Gerätschaften nicht in Stand gehalten haben soll. Bereits im April 2018 waren Listerien in dem Betrieb nachgewiesen worden, wovon der Beschuldigte aber erst wesentlich später erfahren haben will.

Im September 2022 wurde dann laut Staatsanwaltschaft ein Bakterienstamm u.a. im Reiferaum des Betriebs nachgewiesen, die Produktion wurde per Bescheid untersagt. Das Unternehmen rief Kajmak, Trinkjoghurt und Frischkäse zurück. Zuvor hatten routinemäßig durchgeführte Clusteranalysen der Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit (AGES) ergeben, dass mehrere Erkrankungen in Wien auf einen identen Listerienstamm zurückzuführen sind.

Gestartet war der Einzelrichterprozess im vergangenen September, am zweiten Verhandlungstag am 23. November 2023 berichtete der zuständige Lebensmittelinspektor von teils massiven Mängeln in dem Betrieb. Wegen der Aussage des nicht anwaltlich vertretenen Angeklagten, wonach in Restaurants Kajmak "regelmäßig" nach Ablauf der Mindesthaltbarkeit serviert worden sei, wurde der Prozess vertagt.