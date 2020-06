Fortschritte bei LGBTI-Gleichstellung laut OECD-Studie

Inwieweit Gesetze gewährleisten, dass Lesben, Schwule, Bisexuelle, Transgender-Personen und Intersexuelle (LGBTI) gesellschaftlich gleichgestellt sind, hat erstmals eine Studie der OECD in 27 der 37 Mitgliedstaaten geprüft. Ergebnis: Alle Länder - auch Österreich - haben in den letzten 20 Jahren, schleppend aber doch, Fortschritte gemacht.

"Selbst in einigen Ländern, die früher eher schlecht dastanden, ist die Einbeziehung (Inklusion) von LGBTI-Personen wesentlich verbessert worden", ergab die Studie laut einer Mitteilung der OECD vom Mittwoch. Es gibt aber auch noch einiges zu tun: "Allerdings haben die OECD-Länder im Durchschnitt nur die Hälfte (53 Prozent, Anm.) der gesetzlichen Bestimmungen verabschiedet, die für die Einbeziehung von LGBTI-Personen entscheidend sind", wurde betont. Nur in wenigen der 27 untersuchten Staaten sei ein guter Teil der entscheidenden Inklusions-Gesetze in Kraft.