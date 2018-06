Fortschritt bei deutsch-französischem Eurozonen-Fahrplan

Deutschland und Frankreich haben sich noch nicht auf einem gemeinsamen Fahrplan zur Stärkung der Eurozone verständigt. Es habe zwar deutlichen Fortschritt gegeben, es sei aber noch Arbeit zu erledigen. Das teilte ein französischer Diplomat Sonntagfrüh nach langen Verhandlungen zwischen dem deutschen Finanzminister Olaf Scholz (SPD) und seinem französischen Kollegen Bruno Le Maire in Paris mit.

Es solle noch in dieser Woche ein weiteres Treffen geben, wahrscheinlich als Videokonferenz, kündigte der Diplomat an, der namentlich nicht genannt werden wollte. Die Ressortchefs seien entschlossen, in den kommenden Tagen einen Kompromiss zu finden. Es gelte aber der Grundsatz, dass nichts vereinbart sei, bis alles vereinbart sei. Die Verhandlungen zwischen Scholz und Le Maire dauerten demnach rund 13 Stunden lang und endeten in den frühen Morgenstunden.