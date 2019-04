Fortbildung öffnet neue Türen

„Mit MINT die Welt entdecken“ heißt der nächste Workshop im Rahmen von „Türen öffnen“.

Mint ist nicht nur eine der Trendfarben der Saison – sondern mit großen Buchstaben geschrieben auch ein chancenreicher, zukunftsweisender Fachbereich. MINT steht für Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik. Davon ausgehend, dass junge Kinder von Geburt an und von Natur aus neugierig und interessiert sind an der Welt, die sie umgibt, steht „MINT für Kinder“ im Mittelpunkt einer Fortbildungsveranstaltung.

„Mit MINT die Welt entdecken“ heißt der Workshop, der am Mittwoch, 24. April 2019, von 18 bis 21 Uhr im Kinder- und Familientreff Bifang angeboten wird. Die Impulse für die gemeinsame MINT-Forschungsreise liefern Geschichten-, Sach- und Bilderbücher für junge Kinder. Diese werden nicht nur vorgelesen, sondern mit Angeboten zum Sehen, Entdecken und Begreifen bereichert. In diesem kostenlosen Workshop werden MINT-Anreize im Alltag und in Kinderbüchern aufgespürt. Die Teilnehmer lernen einige konkrete Umsetzungsmöglichkeiten kennen. Eingeladen sind Betreuungspersonen, die in Kleinkindbetreuungseinrichtungen, Spielgruppen und Eltern-Kind-Zentren arbeiten. (Anmeldung bis 17. April 2019 unter elke.moosbrugger@rankweil.at).

Der Workshop ist Teil der Veranstaltungsreihe „Türen öffnen“. Rankweil bemüht sich mit dem Projekt um mehr Chancengerechtigkeit auf unterschiedlichsten Ebenen. Durch ein attraktives, kostenloses Fortbildungsprogramm in der Region soll die Qualität in Bezug auf das Thema Sprache in den Kleinkindbetreuungseinrichtungen erhöht werden. Eingebettet ist das Projekt in das lokale Sprachfördernetz Rankweil. Mit diesem möchte die Marktgemeinde das Thema der Sprachförderung und Mehrsprachigkeit zu einem Anliegen der Allgemeinheit etablieren und Impulse für ein vernetztes Arbeiten innerhalb der Strukturen in der Gemeinde setzen. Dieses Projekt soll damit einen wesentlichen Beitrag zu einem sozial- und chancengerechten Zugang zu Bildung leisten und zur Integration von Menschen mit Migrationshintergrund beitragen.