Forstprojekt der Volksschule Schwefel

Kürzlich gab es sehr viel Action für die Dritt- und Viertklässler der Volksschule Schwefel. Franziska Häfele hat in Zusammenarbeit mit der Forstabteilung der Stadt Hohenems ein Aufforstungs- und Verjüngungsprojekt am Schwefelberg organisiert.

Ziel war es, den Kindern den Wald und die Forstarbeit näher zu bringen. Als die Schüler an den jeweiligen Tagen zum ausgewählten Standort liefen, ging die Arbeit auch sofort los. Zuerst wurde das Gebiet aufgeräumt, die Äste weggeräumt, ehe gemeinsam mit den Forstarbeitern Lärchen und Weißtannen gepflanzt werden durften. Die Kinder der verschiedenen Klassen lernten sehr viel und hatten jede Menge Spaß an diesem Projekt.

In Zukunft können sie an diesen Standort immer wieder mit Stolz zurückkehren und u. a. ihren Eltern zeigen, was sie Tolles gelernt, geleistet und für die Umwelt gemacht haben, waren sich die Kinder einig.