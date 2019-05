Forste und Forstwirte ächzen unter dem Klimawandel

Die Land- und Forstbetriebe ächzen unter dem Klimawandel. "Er ist Realität und wir müssen handeln", sagt Präsident Felix Montecuccoli. Der Kampf gegen den Borkenkäfer sei mit bisherigen Mitteln nicht mehr zu gewinnen, ruft er auch nach einem Einsatz von Pflanzenschutzmitteln in heimischen Forsten. Vor allem aber fordert er massive öffentliche Mittel, um dem Klimawandel durch Forschung beizukommen.

Lange könnten dies die Unternehmen nicht stemmen. Die Zukunft im Alpenraum könne ausschauen wie die derzeitige Landschaft am südlichen Balkan oder Anatolien, alarmierte der Unternehmer. “Wir sehen aber auch einen Lichtstreif am Horizont.” Um der Änderungen Herr zu werden und die heimischen Forste zu erhalten, brauche es aber einen massiven Mitteleinsatz.

So brauche es auf die kommenden zehn Jahre aufgeteilt eine “Waldmilliarde”. Zudem müssten bis 2025 stolze sechs Milliarden Euro in die Bioökonomie investiert werden – nicht zuletzt, um diese Summe nicht 2030 als Strafzahlung auf Basis des Pariser Klimaabkommens zahlen zu müssen, argumentierte der Forstwirte-Lobbyist. Das Pariser Klimaabkommen müsse umgesetzt werden.

“Man kann nicht auf den Klimawandel reagieren, indem man eine Klimaanlage bestellt”, sagte Montecuccoli. Also müsse die “Waldmilliarde” in erster Linie für Forschung investiert werden um über Genetikprogramme klimawandeltaugliche Forstpflanzen zu entwickeln, speziell auch klimawandeltaugliche Fichten. Es gehe aber auch um eine Unterstützung für die Logistik. Es brauche Pufferlager, wenn hohe Mengen (Schad-)Holz anfielen. Es gehe um Förderungen für Maßnahmen zur Adaption des Waldes an den Klimawandel, so der Fachmann.