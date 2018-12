Forschungszentrum Digital Factory an der FH Vorarlberg

Als bereits sechstes Forschungszentrum hat die FH Vorarlberg im November die Digital Factory Vorarlberg eröffnet.

Die Infrastruktur der Fabrik wurde bewusst kompakt gehalten und ist in der Lage, die für die Digitalisierung wesentlichen Prozesse einer realen Fabrik bei minimalem Kostenaufwand nachzubilden. In der Digital Factory Vorarlberg kann somit die Digitalisierung einer intelligenten, industriellen Wertschöpfungskette mit realen Anlagen erlernt, getestet und weiterentwickelt werden. Konkret bedeutet das, dass alle beteiligten Einheiten einer Produktion – Computer, Maschinen, Roboter und Werkzeuge – miteinander vernetzt sind und in Echtzeit miteinander kommunizieren. Durch die Vernetzung der einzelnen Komponenten werden die Vorgänge in der Fabrik transparent, die Steuerung wird intelligent, Aktionen können vorausschauend ge­plant werden und die Produktion kann sich agil an geänderte Rahmenbedingungen anpassen.