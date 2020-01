Forschungsrat legt Vorschläge für Forschungsbereich vor

"Die selben Überschriften, die wir schon kennen", ortet Forschungsrats-Chef Hannes Androsch im Forschungs-Kapitel des Regierungsprogramms. Inhaltlich fehle zwar nichts, aber "die Stunde der Wahrheit ist das Budget und nicht die Überschriften", sagte er am Montag. In einer Broschüre hat der Rat Vorschläge für die Gestaltung des Forschungsbereichs bis 2030 vorgelegt.

Die Leistungsfähigkeit des österreichischen Forschungs-, Technologie- und Innovations(FTI)-Systems hat sich "insgesamt seit 2010 zwar durchaus verbessert. Allerdings ist das Ausmaß dieser Verbesserungen nicht ausreichend, um sich substanziell in Richtung des Niveaus der 'Innovation Leader' zu bewegen", konstatiert der Rat für Forschung und Technologiepolitik (RFT) in der Broschüre, die Montagabend beim Neujahrsempfang des Rats präsentiert wird. In den vergangenen zehn Jahren gehe in den wichtigsten internationalen FTI-Rankings trotz einzelner Aufwärtsbewegungen Österreichs "Entwicklung in Summe eindeutig abwärts".