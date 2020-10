Forschungsprojekt am Hochhäderich: Wie viel Sinn macht die Maskenpflicht?

Im Almhotel am Hochhäderich wird ein Gesundheitsforschungsprojekt durchgeführt. Teilnehmer müssen im Hotel nicht immer eine Maske tragen.

Im "Almhotel Hochhäderich" in Riefensberg wurde ein Gesundheitsforschungsprojekt gestartet. Durchgeführt wird es von den beiden gemeinnützigen Vereinen "Alpenarena Gesundheitsinstitut" und "Alpenarena Sportakademie". Das Hotel selbst ist derzeit geschlossen, die Vereine bekommen die Räumlichkeiten zur Verfügung gestellt. Das Projekt ist vereinsintern, nur die Mitglieder der beiden Vereine nehmen daran teil.

Zutritt nur für Teilnehmer vom Forschungsprojekt. Bild: VOL.AT/Mayer

Auswirkungen von Maßnahmen

Bei dem Projekt "Aktiv sein & Alpenluft schnuppern" gehe es darum, die Eigenverantwortung zu fördern und herauszufinden, wie glaubwürdig und sinnvoll die Maßnahmen der Behörden seien, erklärt ein Mitglied, das Projektteilnehmer und zuständig für die Pressearbeit ist.

Im Wesentlichen sollen neue nachvollziehbare Erkenntnisse gewonnen werden. Im Mittelpunkt stehen dabei die Auswirkungen von Regierungsmaßnahmen auf Zusammenleben, Wohlbefinden, Lebensqualität und Gesundheit. Auch ob die Lebensqualität sich durch die Einhaltung der Maßnahmen und Verhaltensempfehlungen verändert. Zudem soll auch erforscht werden, wie sich die körperliche und seelische Gesundheit durch einen stressfreien und eigenverantwortlichen Umgang mit der neuen Situation verändert. Es wurden Messziele festgelegt, Teilnehmer unterziehen sich einer anonymen Befragung und füllen Befindlichkeitsbögen aus.

Teilnehmer müssen in gewissen Teilen des Hotels keine Maske tragen. Symbolbild: APA

Ohne Maske im Hotel?

Das Projekt greift auch das Thema Maskenpflicht auf: Wer Mitglied eines der beiden Vereine ist und beim Projekt mitmacht, muss während des Projekts in bestimmten Bereichen keine Maske tragen - etwa im Restaurant, dem Barbereich oder im Indoor-Spielbereich für Kinder. Alle anderen öffentlichen Bereiche dürfen von Projekt-Teilnehmern ausschließlich zu Forschungszwecken und nur kurzzeitig ohne Maske betreten werden.

"Es gibt verschiedenste Fragestellungen und Gesundheitsthemen, die erforscht werden. Je nachdem ist dann zu klären, ob eine Maske zu tragen ist", so Mayer gegenüber VOL.AT. Es gehe nicht darum, die Maskenpflicht zu umgehen - im Gegenteil. Es soll herausgefunden werden, wie sich die verschiedenen Regelungen und Maßnahmen auf die Teilnehmer auswirken und wie sinnvoll diese sind. Im Fall der Maskenpflicht soll erforscht werden, in wieweit sie gesund ist oder nicht. Die Teilnehmer können eigenverantwortlich handeln und schließlich mitteilen, wie sie sich dabei fühlen.

Das vereinsinterne Projekt findet im geschlossenen Hotel statt. Bild: VOL.AT/Mayer

Welche Regelungen sind sinnvoll?

Natürlich gelten für das Projekt besondere Voraussetzungen, so muss etwa weiter auf Hygiene und Mindestabstand geachtet werden. "Im Prinzip hat jeder die Freiheit, sich seine Abstände so zu geben, wie er meint, dass es richtig ist", so der Vereinssprecher. "Und dann darf er von seinem Empfinden erzählen. Geht es mir besser, wenn ich näher bin? Geht es mir besser, wenn ich weiter weg bin? Das wollen wir herausfinden. Darum machen wir das Forschungsprojekt."

Beide Vereine sehen das Projekt als enorm wichtig. Gerade jetzt, da man in den Medien und von den Behörden immer wieder von neue Regelungen höre, brauche es die Forschung, um herauszufinden, was man tatsächlich brauche und was nicht. "Wenn ich Schach spiele, muss ich die Spielregeln einhalten. Wenn ich im Gewerbe unterwegs bin, muss ich die Gewerberegeln einhalten." Ob diese sinnvoll seien, sei die Frage. Hier dürfe man sehr wohl nachforschen und hinterfragen.

Die Ergebnisse und Erfahrungen des Gesundheitsforschungsprojektes werden von den Vereinen aufgearbeitet und sollen Interessierten zur Verfügung gestellt werden. Es gelte jetzt erst einmal, abzuwarten, was für Ergebnisse man erhalte. "Da muss man zuerst einmal schauen, was kommen für Informationen und was kann man damit tun", so die Auskunft gegenüber VOL.AT. Alles, was die Vereine erfahren, soll der Allgemeinheit zur Verfügung gestellt werden.

Rechtliche Lage laut Land klar

Das Land Vorarlberg wollte auf VOL.AT-Anfrage keine Stellungnahme zum Projekt abgeben. Die rechtliche Lage was das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes betreffe, sei sehr klar und können auf der Homepage des Sozialministeriums nachgelesen werden. Wenn jemand dagegen verstoße, handle er rechtswidrig.