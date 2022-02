Forschungsinitiative zeigt Gründe für Gasthaussterben

Zwei Jahre lang haben sich Wissenschafter des Forschungszentrums Tourismus und Freizeit der Universität Innsbruck mit dem Gasthaussterben in Tirol auseinandergesetzt, um nun Gründe und erste Lösungsansätze zu präsentieren. Studienleiter Alexander Plaikner nannte in einer Aussendung Fachkräftemangel, demografischen Wandel, sich verändernde Gästeanforderungen, eine fehlende Differenzierung von der Konkurrenz und Probleme bei der Übernahme von Betrieben als Herausforderungen.

Plaikner, der am Institut für Strategisches Management, Marketing und Tourismus der Universität Innsbruck und an der UMIT Tirol tätig ist, arbeitet in Kooperation mit der Standortagentur Tirol, der Tirol Werbung und dem Land Tirol. In insgesamt vier Teilstudien seien 32 "ausführliche Interviews" mit Vertreterinnen und Vertretern aus der Gastronomiebranche geführt worden, so Plaikner: "Diese waren dabei in unterschiedlichsten Funktionen tätig, die von der Geschäftsführung über die Vertretung der Wirtschaftskammer bis hin zu politischen Ämtern reichten".