Forschung ringt um Umgang mit digitalisiertem NS-Material

Immer mehr historische Bestände von Bibliotheken, Archiven und Museen werden digitalisiert und einem weltweiten Publikum zugänglich gemacht. Damit werden allerdings auch problematische Inhalte wie NS-Propaganda ohne die übliche Kontextualisierung abrufbar. Bei einer Enquete von Nationalbibliothek und Universität Wien wird ab Mittwoch über einen ethischen Umgang mit diesen Daten diskutiert.

Während man sich zuletzt vor allem auf die technische Seite konzentriert habe, seien die ethischen Fragen im Zusammenhang mit der Digitalisierung bisher eher vernachlässigt worden, betont Markus Stumpf, Leiter der Fachbereichsbibliothek Zeitgeschichte an der Uni Wien, im Gespräch mit der APA. Am Fallbeispiel der NS-Zeit soll bei der Tagung nun der Umgang mit problematischen historischen Inhalten diskutiert werden, um daraus in weiterer Folge Lehren für andere Bereiche zu ziehen.

"Wir stehen hier vor der fundamentalen Problemstellung: Was gebe ich an Rassismen und Antisemitismen weiter und was bedeutet das, wenn eine staatlich finanzierte wissenschaftliche Kultureinrichtung wie eine Bibliothek das macht?" Stumpf stellt die Frage, ob diese nicht zu "digitalen Dreckschleudern" würden, wenn sie Hetzschriften wie den "Stürmer" oder das "Schwarze Korps" digitalisieren und anschließend unkommentiert und unkontextualisiert wiederveröffentlichen würden. "Dann brauche ich mich über irgendein Liederbuch nicht mehr aufregen", so Stumpf in Anspielung auf die jüngsten Affären rund um antisemitische Texte in Liederbüchern von Burschenschaften, in denen auch FPÖ-Politiker aktiv sind.