Forschung fordert 500 Mio. mehr für 2024-26

Angesichts der anhaltenden Teuerung "braucht die Forschung Hilfe", sagten am Freitag der Präsident der Österreichischen Akademie der Wissenschaften (ÖAW), Heinz Faßmann, und die Geschäftsführerin der Forschungsförderungsgesellschaft FFG, Henrietta Egerth, vor Journalisten. Sie sprachen sich für einen Budgetnachtrag zum "Pakt für Forschung, Technologie und Innovation" (FTI-Pakt) für 2024 bis 2026 in Höhe von 500 Mio. Euro aus. Der Pakt ist derzeit mit 5 Mrd. Euro ausgestattet.

Hohe Personalkosten, aber auch Energie- und Baukosten in den Jahren 2022 und 2023 würden die Forschungseinrichtungen bereits ihre Reserven auflösen lassen, so der ÖAW-Präsident. So gehe etwa ohne Strom in der Quantenphysik nichts, auch die Molekularbiologie sei durch Kühlungsbedarf energieintensiv.