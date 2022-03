Forscherin: Zu viel Angst kann krank machen

Erst Corona, nun Krieg in der Ukraine: Zu lange anhaltende Angst kann einer deutschen Neurowissenschaftlerin zufolge krank machen.

"Eigentlich ist unser Angstsystem so ausgelegt, dass wir nur auf kurzfristige Bedrohung reagieren - also mit Angriff oder Weglaufen", sagte die Psychologin Barbara Schmidt vom Uniklinikum Jena der Deutschen Presse-Agentur. Angst an sich sei völlig normal und der Körper könne damit umgehen - wenn sie wieder vorbeigehe.