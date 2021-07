Forscher warnen vor Verfall der Korallenriffe

Für die Situation der weltweiten Korallenriffe findet Christian Wild von der Uni Bremen klare Worte: "Der Zustand ist verheerend. Und die neuesten Studien deuten darauf hin, dass er noch schlechter wird." 30 Prozent aller Korallenriffe seien bereits verloren, 40 Prozent massiv bedroht. Rund 1.200 Forschende aus 80 Nationen tauschen sich ab Montag für fünf Tage auf einem Online-Kongress auch darüber aus, wie die Zerstörung dieser wertvollen Ökosysteme aufgehalten werden kann.

Der Biologe Wild hat das "14. International Coral Reef Symposium (ICRS) 2021 virtual" mit seinem Team organisiert, es ist die weltweit größte Korallenriffkonferenz. Eigentlich hätte die alle vier Jahre stattfindende Tagung bereits im letzten Jahr mit 3.000 Teilnehmenden in Bremen und damit erstmals in Europa abgehalten werden sollen. Die Corona-Pandemie machte den Plan zunichte. Nun gibt es eine kleinere virtuelle Ausgabe, im Juli 2022 wollen sich die Wissenschafterinnen und Wissenschafter zudem in einer Präsenz-Veranstaltung in Bremen treffen. Begleitend zu beiden Symposien zeigt das Übersee-Museum noch bis zum 10. Juli 2022 die Ausstellung "Korallenriffe - vielfältig. verletzlich. verloren?"