Forscher warnen vor Polarisierung durch Social Media

Inwieweit soziale Medien eine Gefahr für die liberale Demokratie darstellen, hat eine interdisziplinäre Forschungsgruppe der Österreichischen Akademie der Wissenschaften (ÖAW) unter die Lupe genommen und daraus sechs Empfehlungen an die Politik abgeleitet. Die Palette reicht von der Reform der Medienförderung, der Einrichtung eines Ethikrats für politische Werbung bis zu einem digitalen Ordnungsruf für Politikerinnen und Politiker.

Die Forschungsgruppe hat in ihrer Rolle als unabhängige Beratungsinstanz die Potenziale und Probleme von Social Media für die Demokratie analysiert und daraus sechs Empfehlungen für die politischen Entscheidungsträger abgeleitet. So sollten sich Nationalratsabgeordnete einen "Code of Conduct" für das Verhalten in sozialen Medien auferlegen, was bei Missachtung auch einen "digitalen Ordnungsruf" nach sich ziehen könnte. "Eine Vorbildfunktion in der politischen Kommunikation einzunehmen, wenn diese durch Steuergeld bezahlt wird, hätte eine hohe symbolische Wirkung", erklärte Kommunikationswissenschafter Matthias Karmasin, Sprecher der ÖAW-Arbeitsgruppe, der u.a. auch Barbara Prainsack, Sonja Puntscher-Riekmann und ÖAW-Präsident Heinz Faßmann angehörten, gegenüber der APA.