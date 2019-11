Forscher warnen vor deutlichem Anstieg des Meeresspiegel

Die gegenwärtigen Klimaschutzverpflichtungen von Regierungen weltweit reichen Wissenschaftern zufolge nicht aus, um den Anstieg des Meeresspiegels aufzuhalten. Selbst wenn sich die Länder im Zeitraum von 2016 bis 2030 an die Ziele aus dem Pariser Klimaabkommen hielten, würde dies den Meeresspiegel bis ins Jahr 2300 um 20 Zentimeter ansteigen lassen.

Das geht aus einer neuen Studie hervor, die am Montag im Fachmagazin "Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS)" veröffentlicht wurde. Die Autoren forderten Nachbesserungen an den Klimaschutzzusagen. "Um den langfristigen Anstieg des Meeresspiegels zu begrenzen, ist es entscheidend, dass bei den Klimaplänen der Länder nachgebessert wird und die Anstrengungen zur Vermeidung von Emissionen verstärkt werden", erklärte Studien-Koautor Johannes Gütschow vom Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung.