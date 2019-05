Forscher: Trumps Strafzölle werden Verbraucher belasten

US-Präsident Donald Trump schadet nach Einschätzung des deutschen Instituts für Weltwirtschaft (IfW) mit den angekündigten neuen Schutzzöllen gegen China den eigenen Verbrauchern. "Nach unseren Berechnungen hat der US-Präsident die für eine Verzollung vorteilhaftesten Güter als Erste belastet", sagte IfW-Präsident Gabriel Felbermayr der "Welt" (Montagausgabe).

Trump erhöhte in einem abrupten Kurswechsel in den Handelsgesprächen den Druck auf China. Der Präsident kündigte am Sonntag an, kommenden Freitag würden die Importzölle für bestimmte chinesische Produkte auf 25 Prozent erhöht. Auch andere Waren würden mit zusätzlichen Importabgaben belegt. Trumps Wendung in den Verhandlungen kommt überraschend. Erst vergangenen Freitag hatte er erklärt, die Handelsgespräche wurden “ziemlich gut” laufen. Zudem hatte sein Stabschef betont, der Handelskonflikt werde in den kommenden zwei Wochen beigelegt.