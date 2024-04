Forscher: Nach Klimawandelstopp muss man Temperatur senken

Selbst wenn die Globale Erwärmung Mitte des Jahrhunderts gestoppt werden sollte, wäre das Klimasystem der Erde noch im roten Bereich, erklärte der Klimawissenschaftler Carl-Friedrich Schleußner der APA am Rande einer Geowissenschafter-Konferenz in Wien. Langfristig könnte es daher nötig sein, die Temperaturen wieder deutlich zu senken, um schwerwiegende Folgen zu reduzieren, wie den Meeresspiegelanstieg und das Risiko, dass Klima-Kippelemente später ausgelöst werden.

"Das Wichtigste ist, die Treibhausgasemissionen schnellstmöglich zu reduzieren und Netto-Null-Emissionen bis Mitte des Jahrhunderts zu erreichen", sagte Schleußner, der am Internationalen Institut für Angewandte Systemanalyse (IIASA) in Laxenburg (NÖ) forscht. Doch selbst die angestrebte Begrenzung der Temperaturerhöhung auf eineinhalb Grad Celsius (verglichen mit der vorindustriellen Zeit) sei keine sichere Grenze. "Auch eine Stabilisierung auf diesem Niveau ginge mit erheblichen Konsequenzen einhergeht", so der Forscher im Rahmen der am heutigen Freitag (19. April) zu Ende gehenden Generalversammlung der European Geosciences Union (EGU) im Wiener Austria Center.