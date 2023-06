Forscher fanden urzeitliches Methan-Paradies im Wiener Boden

Hinweise auf eine ungewöhnliche Methanproduktion vor elf Mio. Jahren im Untergrund Wiens haben Forscher des Naturhistorischen Museums Wien (NHM) in Bohrkernen gefunden, die im Zuge von U-Bahn-Bauarbeiten entnommen wurden. Wie sie gemeinsam mit deutschen Kollegen im Fachblatt "Communications Earth & Environment" berichten, fanden Mikroorganismen im Boden eines Urzeitsees ein Methan-Paradies vor und bildeten winzige Pyrit-Röhrchen, die bis heute erhalten geblieben sind.

Vor elf Millionen Jahren verschwand das Paratethys-Meer aus dem Pannonischen Becken und ein gewaltiger Brackwasser-See entstand: der Pannon-See. Das damals größte Gewässer Europas reichte von der heutigen Tschechischen Republik bis Serbien und das heutige Wien lag an seinem westlichen Ufer. In den mehr als fünf Mio. Jahren seiner Existenz entstanden mächtige Tonablagerungen dieses Sees, in denen sich zahlreiche fossile Schalen von Muscheln und Schnecken finden, die eine detaillierte Rekonstruktion der Lebensräume erlauben.