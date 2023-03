Forscher entdecken neue Echsenart in Peru

Wissenschafter haben in einem Nationalpark in Peru eine neue Echsenart entdeckt. Wie die Verwaltung der Naturschutzgebiete in dem südamerikanischen Land am Freitag mitteilte, wurde die neue Art im Otishi-Nationalpark in den Anden im Südosten Perus gefunden. Die Forscher entdeckten die kleine Echse, die zur Gattung Proctoporus gehört, demnach in einer Höhe von mehr als 3.200 Metern.

Aufgefallen sind den Wissenschaftern vor allem die glatten Schuppen am Kopf der Echse. Die Männchen haben den Angaben zufolge einen dunkelgrauen bis schwarzen Hals, Brust und Bauch, bei Weibchen ist der Hals hellgrau, Brust und Bauch sind dunkelgrau. Nach Angaben der peruanischen Behörden wurden bisher 20 Arten der Gattung Proctoporus entdeckt, von denen 18 in den Bergwäldern Perus vorkommen.