Forschende plädieren für neuen "Lebensraum für alle"

Leistbares Wohnen ohne Flächenversiegelung: Das muss nicht ein Traum bleiben wie die sprichwörtlichen heißen Eislutscher, sondern kann laut Scientists for Future und Diskurs, das Wissenschaftsnetz gerade im urbanen Raum Realität werden. Doch dazu brauche es ein Neudenken und Umstrukturieren des städtischen Straßenraumes im Sinne eines qualitätsvollen Lebensraumes. Derzeit sind in Österreich schließlich steigende Wohnkosten und auch die immense Bodenversiegelung Dauerthemen.

Generell gelte es, Erhalt, Sanierung, energetische Verbesserung, aber auch Aufstockungen, Erweiterungen und die Anpassung an zukünftige Nutzungsanforderungen als Antworten auf die Wohnfrage zu liefern, so Stadtplanerin Gaby Krasemann. "Und wenn man trotzdem neu bauen muss, dann günstig, bezahlbar und über kommunale Gesellschaften und Wohnungsbaugenossenschaften", so die Gemeinderätin im Kärntner Villach. "Neubauten als Anlageobjekte, in denen womöglich auch niemand wohnt, können wir uns weder sozial noch ökonomisch leisten und schon gar nicht ökologisch." Was für den Wohnbau gelte, gelte auch für Gewerbe und Industrie, so die Wissenschafterin. Es gehe um die Wiedernutzung bestehender Gebäude. Das wiederum könne besonders im ländlichen Raum und auch in Ortskernen funktionieren.