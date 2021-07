Formel-1-Grand-Prix von Australien abgesagt

Das wegen der Corona-Pandemie zunächst von März auf November verschobene Formel-1-Rennen in Melbourne ist endgültig abgesagt worden. Das gaben die Veranstalter am Dienstag bekannt. Der schon im Vorjahr kurzfristig ausgefallene Gran Prix von Australien könne aufgrund der strengen Quarantäne-Beschränkungen und der daraus entstehenden logistischen Herausforderungen auch 2021 nicht stattfinden, hieß es bei einer Pressekonferenz.

"Während es enttäuschend ist, dass wir in dieser Saison nicht in Australien fahren können, sind wir zuversichtlich, dass wir die geplanten 23 Rennen 2021 trotzdem durchführen können", sagte Formel-1-Boss Stefano Domenicali in einer Mitteilung. Die Formel 1 habe "eine Reihe von Optionen" als Ersatz für den Grand Prix, der eigentlich am 21. November in Melbourne stattfinden sollte. In "den kommenden Wochen" solle eine Lösung präsentiert werden, hieß es.