Formel 1 fürchtet nächsten Finanzskandal

Der Verdacht eines Finanzbetrugs alarmierte auch den Chef der Formel 1. Inmitten von erneuten Gerüchten über Verstöße von mindestens zwei Teams gegen das Ausgabenlimit mahnte Geschäftsführer Stefano Domenicali den Weltverband zu empfindlichen Sanktionen. "Ich möchte, dass die Strafe im Falle eines Verstoßes sportlich ist, das haben wir ganz klar gefordert", sagte der Italiener.

Dass Max Verstappens Red-Bull-Team trotz einer im Vorjahr verhängten Strafe wegen eines Bruchs der Finanzregeln diese Saison dominiert, lädt die Debatte um die Budgetgrenze noch mehr auf. So trafen Medienberichte über angebliche Tricksereien beim Etatdeckel die Formel 1 vor dem Ungarn-Gastspiel dieses Wochenende an einem wunden Punkt. Das Fachportal "motorsport.com" will von drei Rennställen wissen, die im vergangenen Jahr wohl mehr ausgegeben haben als erlaubt. "Auto, Motor und Sport" berichtet von immerhin zwei Teams, die sich verdächtig gemacht haben.