Förderung für Transporträder sowie E-Bikes läuft weiter

Das Klimaministerium verlängert die Förderung fürs Radeln, aufgrund der schlechten Auftragslage bei vielen Radhändlern entfällt aber deren Förderanteil von 150 Euro. Trotzdem soll es auch heuer bis zu 900 Euro für Transport- und Falträder mit und ohne Elektroantrieb sowie E-Bikes geben. Ab 2. April können Betriebe, Vereine, Gemeinden und Privatpersonen wieder um Förderung ansuchen - auch für seit März gekaufte Räder.

Im Vergleich zum Vorjahr wurde die Bundesförderung um 50 Euro durch das Klimaschutzministerium erhöht. Klimaschutzministerin Leonore Gewessler (Grüne) rechnete heute in einer Aussendung vor, dass 2023 fast 10.000 Fahrräder gefördert wurden, darunter 3.774 Bikes, 3.301 Transporträder und 2.522 Falträder. Dabei liege der Anteil an Förderungen von Privatpersonen bei 82 Prozent (Transporträder) bzw. 96 Prozent (Falträder).

Falträder werden deswegen gefördert, weil damit für Pendler mit weiteren Strecken die umweltfreundliche Fahrt von und zur Bahn unterstütz werden soll. Detail am Rande: Ab diesem Jahr werden Fahrräder mit einer Zuladung laut Hersteller von mehr als 60 Kilogramm statt wie bisher von mehr als 80 Kilogramm als Transportfahrräder gefördert.

Wermutstropfen bleibt der nun gestrichene Händleranteil von 150 Euro. Viele Sporthändler hatten zu Zeiten der Coronapandemie einen Kundenansturm, worauf kräftig bei den Herstellern bestellt wurde - was nun zu vollen Lagern führt. "Inkludiert bleibt jedenfalls ein großes Fahrradservice beim Kauf im stationären Fachhandel, welches auch eine wichtige Fördervoraussetzung für die Bundesförderung darstellt und ein entscheidender Anreiz für Kund:innen ist, ihr Fahrrad im Geschäft zu kaufen", so das Klimaministerium in einer Aussendung.