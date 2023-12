Förderung der geistigen und motorischen Fähigkeiten für die Kinder

Workshop mit Matador-Holzbaukästen kam bei allen Teilnehmern in Rankweil und Muntlix sehr gut an.

RANKWEIL/MUNTLIX. Auf sehr großes Interesse stieß vor Kurzem im Rahmen von der MINT-Region Vorderland/am Kumma die Veranstaltung Matador Konstruktionsbaukästen. Im Vinomnasaal Rankweil und in den Räumlichkeiten der Bücherei Muntlix haben viele Kinder zusammen mit den Eltern ihre eigenen Ideen in die Tat umgesetzt und verschiedenste Kunstwerke erstellt. In der Lernwerkstatt MINT, insbesondere zum Thema „Matador“ konnten die Kinder ihre spielerischen Fähigkeiten und Motorik, handwerkliches Geschick und technisches Verständnis fördern. Dazu stand eine große Auswahl von 403 Teilen des Konstruktionsbaukasten Matador zur Verfügung. Viele Themen wie Spielplatzgeräte, Hebelmechanismen, Fahrzeuge, Kräne und einfache Maschinen mit Zahnrädern wurden in nur kürzester Zeit mit Bravour hergestellt. Die Maker Holzbaukästen aus dem Hause Matador fördern die motorische und geistige Entwicklung der Kinder. Die Bauwerke konnten mit der speziellen Matador Zange zerlegt werden und zu einem neuen Gebilde zusammengebaut werden. Es war ein mehr als gelungenes Event, sowohl der Veranstalter mit MINT-Koordinator Norbert Preg, als auch die Kinder und Erwachsenen zeigten sich hochzufrieden.VN-TK