Forderndes Jahr für Dornbirner Feuerwehr

Mit der Corona Pandemie eröffnete sich auch der Feuerwehr Dornbirn ein völlig neues Einsatzgebiet.

Der Anstieg bei den Einsätzen ist gleichbedeutend mit einem Anstieg der Einsatzstunden auf 5.457 Stunden. Im langjährigen Vergleich liegt diese Zahl an Einsatzstunden jedoch trotzdem im Durchschnitt, wobei sich dabei die extrem personalsparende Alarmierung und die rasche Einsatzabwicklung bemerkbar macht. Eine besondere Herausforderung im vergangenen Jahr war sicherlich die Ausbildung der Einsatzkräfte. „Der Ausbildungsbetrieb wurde im Frühling nur in Kleingruppen begonnen, dann überhaupt beendet und im Sommer über vier Wochen in einem eingeschränkten Modus durchgeführt. Für den Herbst waren alle Planungen für einen Übungsbetrieb unter besonderen Hygienebedingungen abgeschlossen, allerdings durchkreuzte die zweite Welle der Pandemie alle unsere Pläne bis zum Ende des Jahres“, blickt der Kommandant auf das Jahr 2020 zurück. Trotzdem konnte die Grundausbildung von 12 jungen motivierten Kameraden mit viel Improvisation und Flexibilität im Sommer abgeschlossen und die Kameraden zwischenzeitlich auch in den Einsatzdienst übernommen werden

Ein völlig neues Einsatzgebiet eröffnete sich der Dornbirner Feuerwehr Ende des Jahres durch die Pandemie. Die Feuerwehr war sehr stark in die Vorbereitung und auch in die personalintensive Abwicklung der Corona-Massentests an 10 Testzentren in der Messestadt, sowie den Aufbau des Notspitals im Messegelände eingebunden. Gleichzeitig mussten zahlreiche geplante Veranstaltungen wie die Fahrzeugweihe oder der Besuch der Interschutz in Hannover abgesagt werden und auch der kameradschaftliche Zusammenhalt wurde auf eine harte Probe gestellt. „Ich bedanke mich sehr herzlich bei allen Verantwortlichen in Stadt und Land für Ihre Unterstützung in diesem schwierigen Jahr. Der größte Dank gilt aber natürlich allen Kameraden, die mit ihrer verlässlichen Mitarbeit trotz gebotener Distanz und fehlender Pflege der Kameradschaft da waren, wenn sie gebraucht wurden“, so Kommandant Gerold Hämmerle abschließend. MIMA