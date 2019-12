Ford überraschte im RTL von Beaver Creek - ÖSV-Pleite

Der zweite Riesentorlauf in diesem Weltcup-Winter der alpinen Ski-Herren hat ein neues Siegergesicht hervorgebracht. Der 30-jährige US-Amerikaner Tommy Ford feierte am Sonntag einen überlegenen Erfolg vor RTL-Weltmeister Henrik Kristoffersen (+0,80 Sek.) und dessen norwegischen Landsmann Leif Kristian Nestvold-Haugen (1,23). Für Österreichs Herren setzte es eine historische Niederlage.

Die beste Platzierung von Ford war vor dem Heimauftritt in Beaver Creek ein vierter Rang in Sölden Ende Oktober gewesen. "Es ist für mich ein natürlicher Fortschritt", meinte der 30-Jährige. "Ich bin sehr glücklich, dass das vor Heimpublikum, Freunden und der Familie geklappt hat." Ford ist der erste US-Sieger in einem Herren-Event seit Travis Ganong, der am 27. Jänner 2017 in Garmisch-Partenkirchen eine Abfahrt gewann.