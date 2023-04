Foo Fighters kündigen "brutal ehrliches" neues Album an

Die Band Foo Fighters ("Everlong") hat ein neues Album angekündigt. "But Here We Are" soll einer Pressemitteilung zufolge am 2. Juni veröffentlicht werden. Das Album ist das erste nach dem Tod von Schlagzeuger Taylor Hawkins und wird beschrieben als "brutal ehrliche und emotional unverfälschte Antwort auf alles, was die Foo Fighters im letzten Jahr durchgemacht haben".

Einen ersten Vorgeschmack bekommen Fans in der Leadsingle "Rescued", die gemeinsam mit der Album-Ankündigung veröffentlicht wurde. Mit ihrem elften Album wollen die Foo Fighters nach eigenen Worten die heilenden Kräfte von Musik, Freundschaft und Familie aufzeigen. Dahinter verbirgt sich "der Sound von Brüdern, die Zuflucht in der Musik finden, die sie vor 28 Jahren zusammengebracht hat - ein Prozess, der ebenso therapeutisch wie lebensverlängernd war."

Rockband-Mitglied Taylor Hawkins war Ende März 2022 auf Tournee tot in einem Hotelzimmer in Kolumbiens Hauptstadt Bogotá aufgefunden worden. Zu diesem Zeitpunkt war er 50 Jahre alt.