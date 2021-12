Fokus auf Energieeffizienz und Schaffung von Eigentum.

LH Wallner und LR Tittler stellten die Wohnbauförderungsrichtlinien 2022 vor.

Energiesparen als Beitrag zum Klimaschutz und die Schaffung von Eigentum – das sind und bleiben die wesentlichen Schwerpunkte des Landes Vorarlberg im Wohnbau, betonten Landeshauptmann Markus Wallner und Landesrat Marco Tittler im Pressefoyer am Dienstag, 14. Dezember. Neben der Vorstellung der Wohnbauförderungsrichtlinien 2022 gaben sie einen Ausblick auf die geplante Überarbeitung des Systems ab 2023. Zudem hat die Landesregierung kürzlich mit der Novelle der Bautechnikverordnung wegweisende Vorgaben für das zukünftige Bauen beschlossen und damit entsprechende Planungssicherheit für Bauherren und Baugewerbe geschaffen. Im Landesvoranschlag 2022 sind gut 151 Millionen Euro für die Förderung des Wohnbaus (inkl. Wohnbeihilfe) vorgesehen.

450 gemeinnützige Einheiten für 2022 geplant

Die Wohnbauoffensive des Landes wird im kommenden Jahr fortgesetzt, kündigte LH Wallner an. Ziel sind wieder um die 1.000 neue Einheiten, davon ca. 450 Gemeinnützige. Besonderes Augenmerk wird dabei auf bedarfsgerechte Kleinwohnungen gelegt, auch die Stärkung des ländlichen Raumes steht im Vordergrund.

Die Richtlinienänderungen im Bereich des Neubaus und der Wohnhaussanierung erfolgen üblicherweise alle zwei Jahre. Für 2022 wurden jedoch nur für dieses eine Jahr geltende Richtlinien als Übergang beschlossen, um die ab 2023 vorgesehenen größeren Systemumstellungen vorzubereiten. Diese sollen Vereinfachungen bei den Bonusbestandteilen der Förderung bringen und jüngsten Preisentwicklungen am Wohnungsmarkt Rechnung tragen, erläuterte Landesrat Tittler. „Die Funktion der Wohnbauförderung als Steuerungsinstrument soll dabei gewahrt bleiben“, sagte er. Bauen und Wohnen haben weiterhin hoch Priorität und werden wesentliche Schwerpunkte der Arbeit der Landesregierung im ersten Halbjahr 2022 sein.

Bautechnikverordnung zielt verstärkt auf Energieeffizienz

Mit der Novelle der Bautechnikverordnung, die am 1. Jänner 2022 in Kraft tritt, werden insbesondere die von allen neun Ländern beschlossenen Richtlinien des Österreichischen Institutes für Bautechnik (OIB) für verbindlich erklärt. Spezifische Abweichungen und praktische Vereinfachungen für Vorarlberg werden ebenso vorgesehen, wie der Vorarlberger Weg in Sachen Energieeffizienz.