Förderungen des Bundes stiegen auch 2018

Die Förderungen des Bundes sind auch im Vorjahr gestiegen. Das geht aus dem "Förderungsbericht 2018" hervor, den die Regierung am Mittwoch beschlossen hat. Demnach hat der Bund 6,1 Mrd. Euro für direkte und 15,5 Mrd. Euro für indirekte Förderungen ausgegeben. Das bedeutet Platz 8 in der EU. Klimaschädliche Subventionen werden nicht explizit beziffert - eine Reihe davon findet sich aber im Bericht.

In Summe - also Bund, Länder, Gemeinden und Sozialversicherungen zusammengerechnet - fließen in Österreich rund 5,2 Prozent der Wirtschaftsleistung in Förderungen und Transfers. In Europa an der Spitze stehen Frankreich (7,4) und Ungarn (7,1 Prozent der Wirtschaftsleistung). Auch Zypern, Belgien, Bulgarien, Luxemburg und Dänemark liegen vor Österreich. Im EU-Schnitt machen die Förderungen 4,6 Prozent aus.