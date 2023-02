Förderungen beim Umstieg auf klimafreundliche Heizung

Wer eine Ölheizung, eine Gasheizung, einen Festbrennstoffkessel (Kohle/Koks) oder eine Stromdirektheizung durch ein klimafreundliches System ersetzt, wird vom Bund, vom Land und von den Energieversorgern finanziell unterstützt. Das Wichtigste im Überblick.

Förderung vom Bund.

Der Bund fördert den Ersatz von fossilen Heizsystemen durch Biomasse (Holz, Pellets), den Anschluss an eine Nahwärme oder durch eine Wärmepumpe (Luft, Wasser oder Erdreich) mit nennenswerten Barzuschüssen.

Auch heuer gibt’s einen Solarbonus über 1500 Euro, wenn im Zuge des Heizungstausches auch eine thermische Solaranlage installiert wird. Bei Mehrfamilienhäusern fördert der Bund pauschal in Abhängigkeit der Leistung des neuen Heizungssystems (7500/12.000/15.000 Euro). Wird im Zuge der Erneuerung die Heizung zentralisiert, gibt’s 3000 Euro zusätzlichen Bonus pro tatsächlich angeschlossener Wohnung. Wird von einer Gasheizung umgestiegen, erhöht der Bund die Fördersätze nochmals.

Förderungen vom Land.

Das Land Vorarlberg unterstützt im Rahmen der Energie­förderung den Wechsel auf eine Holzheizung, Hausanschluss an Nahwärme oder Heizungswärmepumpen:

Förderungen von Gemeinden und Energieversorgern.

Viele Vorarlberger Gemeinden fördern den Umstieg auf ein erneuerbares Heizsystem zusätzlich zur Landesförderung. Die Vorarlberger Stromversorger fördern außerdem den Einbau einer Wärmepumpe mit 500 Euro im Einfamilienhaus und mit 500 Euro plus 100 Euro je Wohnung in Mehrwohnungsgebäuden.

Eine kostenlose Beratung zum Heizungstausch bietet das Energieinstitut Vorarlberg in Zusammenarbeit mit dem Land an. Kontaktaufnahme via www.energietelefon.at