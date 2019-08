Fördermaßnahmen für Wiederaufforstung aufgestockt

Das Umweltministerium und die Landwirtschaftskammer Österreich stocken die Fördermaßnahmen zur Wiederaufforstung auf: Ab Oktober wird die Unterstützung der Pflege von neu gepflanzten Bäumen nach einer borkenkäferbedingten Zwangsnutzung oder einem Extremwetterereignis von zwei auf drei Euro pro Baum erhöht. Das Ministerium rechnete dadurch insgesamt mit zusätzlich rund 20 Millionen Euro.

2018 wurden durch Borkenkäferbefall Rekord-Schäden in einer Höhe von 4,4 Mio. Euro verursacht. Für heuer gibt es zwar noch keine Zahlen, aber das Umweltministerium ging davon aus, dass die Summe noch weiter steigen wird. Mit der Maßnahme "Wiederaufbau und Pflege des forstwirtschaftlichen Potenzials" soll den heimischen Waldbauern bei der Wiederaufforstung geholfen werden. "Je mehr die Maßnahme in Anspruch genommen wird, desto besser", sagte Umweltministerin Maria Patek in einer Aussendung. Die Förderung ist eine Einmalzahlung und setzt voraus, dass - etwa nach einen Extremwetterereignis - nicht bereits Unterstützung durch den Katastrophenschutzfonds in Anspruch genommen wurde.