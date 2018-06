Fodas Zukunftsaussichten positiv - "Auswahl größer geworden"

Die abschließende Niederlage gegen WM-Mitfavorit Brasilien (0:3) hat den bis dahin erfolgreichen Lehrgang der österreichischen Fußball-Nationalmannschaft für Teamchef Franco Foda nicht getrübt. "Es gibt keinen Grund zum Pessimismus - im Gegenteil", sagte der Deutsche am Montag in Wien. Immerhin hatte sein Team zuvor auch Testspiel-Siege gegen Russland (1:0) und Deutschland (2:1) gefeiert.

Der nächste Test steht am 6. September in der Generali-Arena in Wien gegen Schweden auf dem Programm. Fünf Tage später folgt in Zenica gegen Bosnien-Herzegowina der Erstauftritt in der neuen Nations League. “Dann geht es um etwas, darauf freue ich mich”, sagte Foda. Bis dahin stehen für Foda sowie seine Assistenten Imre Szabics und Thomas Kristl erst Beobachtungsreisen zur WM in Russland, ein kurzer Urlaub und dann wieder laufende Spielerbeobachtungen auf dem Programm.