Foda setzt gegen Brasilien weitgehend auf Deutschland-Helden

Österreichs Fußball-Teamchef Franco Foda plant für das nächste mit Spannung erwartete Testspiel am Sonntag (16.00 Uhr/live ORF eins) in Wien gegen Brasilien keine gröberen personellen Änderungen. Gegen den Rekordweltmeister könnte eine ähnliche Elf beginnen wie vergangenen Samstag beim historischen 2:1-Sieg gegen Deutschland - wenn auch in taktisch leicht veränderter Formation.

“Ich habe Vertrauen zu allen Spielern”, betonte Foda am Donnerstag im Teamcamp in Bad Tatzmannsdorf. “Es ist durchaus möglich, dass ich am Sonntag vielleicht ein, zwei Positionen verändere.” Einige der 26 nominierten Kaderspieler werden dadurch in keinem der drei Tests zum Einsatz gekommen sein. “Die Qualität im Training ist sehr, sehr hoch”, lobte Foda aber auch deren Engagement.

Mit welchem Torhüter er in die im Herbst beginnende Nations League gehen will, ließ Foda offen. Nach dem Fehler von Jörg Siebenhandl gegen Deutschland könnte gegen Brasilien Heinz Lindner ins Tor zurückkehren. Bis zum folgenden Lehrgang im September sollen dann eine Nummer eins und eine Nummer zwei bestellt werden. Foda: “Aber es ist im Fußball so: Man muss sich immer neu beweisen.”

Die nächste Chance dazu bietet sich gegen Brasilien. Foda überlegt, ob er gegen das 4-3-3 der “Selecao” in der Defensive vielleicht von einer Dreier- auf eine Viererkette umstellt. David Alaba würde dann ins linke Mittelfeld nach vor geschoben. Das Nachmittagstraining am Donnerstag sagte Foda wegen des aufgrund der Regenfälle des Vortags im Burgenland tiefen Bodens ab, nachdem er am Vormittag etwas länger mit dem Team gearbeitet hatte.

Die konkrete taktische Gegner-Vorbereitung beginnt am Freitag. Foda geht davon aus, dass Brasiliens Superstar Neymar nach seinem geglückten Kurz-Comeback am Sonntag gegen Kroatien (2:0) gegen das ÖFB-Team von Beginn an spielen wird. “Es wäre für uns alle schön, er ist ein außergewöhnlich guter Spieler”, sagte der Deutsche. “Ich glaube aber trotz allem, dass wir in der Lage sind, auch diesen Spieler unter Kontrolle zu halten.”

222 Millionen Euro hatte Paris Saint-Germain im vergangenen Sommer für Neymar an den FC Barcelona überwiesen. Der 26-Jährige ist damit der teuerste Fußballer der Welt. “Keine Ablösesumme in dieser Höhe ist gerechtfertigt für einen Spieler”, meinte Foda – auch wenn man bei einem Spieler wie Neymar auch die zu lukrierenden Merchandising-Einnahmen miteinkalkulieren müsse.

Für Foda sind die zuletzt bezahlten Ablösen “absolut zu hoch, wenn man bedenkt, was in der ganzen Welt passiert, dass es immer noch Hungersnot gibt in manchen Ländern”. Ändern werde man die Gesetze von Angebot und Nachfrage zwar nicht können. “Aber meine Meinung ist, dass kein Spieler auf der Welt 200 Mio. wert ist.” Für Neymar wird die Partie in Wien nach seinem Ende Februar erlittenen Mittelfußbruch die WM-Generalprobe.

Zur Einstimmung präsentierte Foda seinem Team am Donnerstagabend per Video noch einmal das Spiel gegen Deutschland. “Es gab viele gute Momente”, sagte der Deutsche. “Es gibt Kraft, das gibt Substanz, wenn man weiß, dass man einen Rückstand drehen kann – und vor allem die Art und Weise. Diese Tugenden müssen wir auch am Sonntag nochmal an den Tag legen.”

Im Vergleich mit den im Ballbesitz extrem starken Deutschen (“Sie können mit Ruhe und Geduld eine Mannschaft auseinandernehmen”) würden die Brasilianer zielstrebiger in Richtung Tor spielen. “Sie haben extrem hohes Tempo”, warnte Foda. Allerdings hätte auch der Rekordweltmeister – wie Deutschland – kleine Schwächen. Foda, ohne auf Details einzugehen: “Die gilt es zu bespielen.”

Die Spieler sind sich der Aufgabe bewusst, auch das sechste Spiel der Ära Foda erfolgreich zu gestalten. “Es kommt ein harter Brocken, das weiß jeder”, sagte Shooting-Star Peter Zulj. “Wichtig ist, dass wir wie gegen Deutschland und Russland (1:0/Anm.) mit viel Leidenschaft, mit viel Kampf reingehen.” Der Mittelfeldmann von Sturm Graz ist guter Dinge: “Wenn wir diszipliniert weiterarbeiten, ist auch am Sonntag einiges möglich.”