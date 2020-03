FMA verbietet Aktien-Leerverkäufe an der Wiener Börse

Nach dem massiven Kursverfall an der Wiener Börse aufgrund der Coronavirus-Sorgen hat die heimische Finanzmarktaufsicht Wetten auf gedeckte Aktien-Kursverluste ab sofort für ein Monat verboten. Frankreich, Spanien, Italien und Belgien hatten zuvor bereits Leerverkäufe ganz oder teilweise untersagt. Der Wiener Aktienleitindex ATX hat seit Anfang März mehr als 40 Prozent an Wert verloren.

"Spekulative Leerverkäufe können im aktuell außergewöhnlich volatilen globalen und österreichischen Marktumfeld zu erheblichen Risiken führen", so die beiden FMA-Vorstände Helmut Ettl und Eduard Müller am Mittwochabend in einer Stellungnahme. "In der schwierigen Situation durch die wirtschaftlichen Auswirkungen der Pandemie des COVID-19-Virus muss die Stabilität der Finanzmärkte und der Erhalt des Vertrauens der Anleger in deren ordnungsgemäßes Funktionieren absoluten Vorrang haben", erklärten die obersten Finanzmarktaufseher. Diese nationale Maßnahme sei "daher unvermeidlich und angemessen", könne "aber je nach Marktentwicklung vorzeitig aufgehoben oder verlängert werden",